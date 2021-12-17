بريطانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا

سجلت بريطانيا حصيلة قياسية جديدة في إصابات كوفيد-19 اليوم الجمعة بواقع 93045 حالة، محطمة الرقم القياسي المسجل يوم الخميس والبالغ 88376 إصابة وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في غضون 28 يوما من إثبات الإصابة بكورونا بلغ 111 حالة مقابل 146 حالة يوم الخميس وكانت الحكومة قد أعلنت عن تسجيل 10 إصابات بمتحور "أوميكرون" قبل يومين، يخضع أصحابها للعلاج في المستشفيات.