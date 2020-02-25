قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه لم يتم تشخيص فيروس "كورونا" بين الركاب الـ 140 العائدين من إيران، مضيفا أنهم خضعوا جميعا للحجر الصحي. أنقرة تؤكد سلامة ركاب طائرة عائدة من إيران من فيروس طائرة تركية قادمة من طهران تحول مسارها نحو أنقرة إثر شكوك بإصابة مسافر بفيروس "كورونا"

وأضاف "رغم رصد "كورونا" في كافة أنحاء العالم، إلا أن بلادنا خالية من الفيروس بسبب تدابيرنا الاحترازية الفعالة". وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر بالطيران المدني التركي تحويل مسار طائرة تركية كانت متجهة من طهران إلى إسطنبول، لتتوجه إلى أنقرة، بسبب الاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس "كورونا". ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالطيران المدني التركي قوله إن تحويل مسار الطائرة تم بناء على طلب من وزارة الصحة التركية. من جهته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت كافة التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الفيروس، مبينا أن توقيف الرحلات الجوية والقطارات مع إيران يأتي نتيجة لهذه التدابير.