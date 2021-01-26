ليبيا تسجل 870 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 945 مصابًا للشفاء، في حين توفي 7 آخرون وأوضح بيان للمركز اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 115 ألفا و299 حالة، منها 19 ألفا و223 نشطة، و94 ألفا و287 متعافيا، بينما توفي 1789 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.