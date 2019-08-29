اكتشف العلماء كيفية "الشحن التوربيني" للخلايا الفاتكة الطبيعية في الجهاز المناعي للمساعدة في منع نمو وانتشار السرطان.

وتعرف الخلايا الفاتكة الطبيعية أو الخلايا القاتلة الطبيعية (NK)، بأنها "جنود" الجهاز المناعي، وهي تمنع نمو وانتشار الأورام.

واكتشف علماء أستراليون أن بروتينا يسمى activin-A يحظر الخلايا الفاتكة الطبيعية، وهو ما يمنعها من القيام بمهمتها في مكافحة السرطان.