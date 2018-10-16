ابتكار علبة تُساعدك على خوض تجربة تناول البيتزا في السرير

يستمتع الكثير بتناول وجبة الإفطار في السرير لكن يُفضّل البعض تناول الغداء والعشاء أيضا في السرير، ربما بعد يوم عمل مرهق.

مصممة خصيصًا لعشّاق البيتزا

يعد تناول البيتزا في السرير رفاهية للكسالى وكذلك بعض الطلاب، وللناس العادية أمر يستمتعون فعله من وقت إلى آخر، فإذا كنت مستلقيا واستلمت طلب البيتزا الخاص بك، فقط مزّق علبة البيتزا المصنوعة من الورق المقوى، وركّبها لتصبح مثل طاولة الطعام المخصصة للسرير، وستتناول ألذ بيتزا ساخنة على الإطلاق.

ابتكرت "بوسطن بيتزا" هذه العلبة التي تساعدك على خوض تجربة تناول البيتزا في السرير بشكل أسهل، وهي مصممة بذكاء لتسمح بوضع ساقيك وسط الطاولة الورقية، وتعاونت شركة البيتزا الكندية مع شركة إعلانات لتصميم هذا الاختراع العبقري الذي لم تتخيل أنك ستحتاج إليه أبدا في حياتك.

مُصمّم لراحة العملاء

قال بول ليتل، المدير الإبداعي في وكالة جون سانت للإعلان، في بيان صحافي: "إنها فكرة بسيطة، لكن الكثير من التفكير ذهب إلى تحقيق نجاحها بالفعل، كان هناك الكثير من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار.. كان يجب أن تكون عالية بما يكفي لتناسب أرجل الشخص، ومنخفضة بما يكفي ليأكل الشخص بشكل مريح".

وأضاف: "يبدو أن الأمر سخيف، لكنّ هناك أناسا يرتاحون بتناول الطعام وبخاصة البيتزا في السرير، مما يجعل الابتكار يستحق هذا العناء".

ويصل صندوق البيتزا بتعليمات التجميع والتركيب، فلن يكون من الصعب عليك تركيبه، ومع الأسف هذا الصندوق متاح فقط في كندا، لكن نأمل أن تطبّقه بلداننا في المستقبل القريب.