الصحة الفلسطينية تعلن عن حصيلة القتلي و الإصابات شمال قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إجمالي الاحداث شمال قطاع غزة اليوم وجاءت كالأتي "شهيدان و 46 اصابة مختلفة، منها 3 بالرصاص الحي و37 بشظايا و قنابل غاز مباشرة، و6 اختناق بالغاز واصابة 2 من المسعفين".