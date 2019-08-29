كشفت الأبحاث أن الصيام المتعاقب قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان أكثر من 3 كلغ في أربعة أسابيع.

وأظهرت تجربة أجريت على مجموعة من المتطوعين الذين أجبروا على الصيام لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بتناول ما يريدون لمدة 12 ساعة، أنهم فقدوا نحو 3.5 كلغ خلال شهر