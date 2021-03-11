فايزر تعلن زيادة إنتاجية لقاح كورونا عن خطتها المتوقعة بنسبة 20%

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، الخميس، إن "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك"، ستتجاوزان هدفهما المتوقع لإنتاجية لقاح كورونا لعام 2021، بنسبة تصل إلى 20%، بزيادة 100 مليون جرعة إضافية.وأضاف بورلا في مقابلة "سنتجاوز بشكل واضح هذا العام الملياري جرعة"، متوقعاً أن تبلغ الإنتاجية 2.4 مليار جرعة ارتفاعاً من 2.3 مليار.ولفت إلى أن الشركة تتوقع أن تكون قادرة على الوفاء بالتزامها بتزويد الحكومة الأميركية بـ120 مليون جرعة من لقاحها بحلول نهاية مارس.