عالم مصري يكتشف علاجا جديدا للسرطان واليابان تسجل براءة الاختراع

كشف أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة في مصر، هاني عبد العزيز الشيمي، أنه توصل خلال بحث علمي لمحاربة مرض السرطان لعلاج يستخرج من شجرة الصفصاف.