فلسطين تسجل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 وفيات و660 إصابة جديدة بكورونا و913 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 66 مصاباً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.