متلازمة تململ الساق تقود إلى الانتحار أو إيذاء الذات

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساق لديهم احتمال خطر الانتحار أعلى بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا.

ويحتاج الأطباء إلى إيلاء اهتمام خاص بالصحة العقلية للمرضى الذين يعانون من متلازمة تململ الساق، وفقا للعلماء.