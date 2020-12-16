لبنان تسجل 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 150933 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 105033، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1234 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .