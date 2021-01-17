روسيا تسجل 23586 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3568209 إصابات. وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بأنه سجّل 481 وفاة جديدة ما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 65566 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 2936911 حالة بعد تماثل 23440 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.