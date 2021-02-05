العراق يسجل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 625756 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13103, فيما تم تسجيل 1188 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 598147 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 14506 مصاباً , منهم 199 في غرف العناية المركزة.