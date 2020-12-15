32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا في آخر 24 ساعة
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32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا في آخر 24 ساعة

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العرب اليوم - 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا في آخر 24 ساعة

كورونا في تركيا
أنقرة - العرب اليوم

قالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالات غير منتظمة، في آخر 24 ساعة.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد وصل إلى رقم قياسي بلغ 235 في آخر 24 ساعة.

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32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا في آخر 24 ساعة 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا في آخر 24 ساعة



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