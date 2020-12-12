أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالمملكة منذ ظهور الفيروس 359583 حالة وذكرت الوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 236 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 350108 حالات، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6023 حالة .