الإمارات تبدأ إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا محلياً

أعلنت الإمارات، الاثنين، عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، ما "يمثل خطوة تاريخية في المعركة العالمية الجارية ضد جائحة كوفيد - 19"، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.ويحمل اللقاح اسم "حياة - فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيعه بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثاً بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" وشركة "جي 42" الإماراتية ومقرها إمارة أبوظبي.