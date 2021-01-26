الإمارات تسجل 3,601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تسجيل 3,601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285,147 حالة وكشفت عن شفاء 3,890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259,194 حالة, فيما سجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 805 حالة.