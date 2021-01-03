انخفاض إصابات كورونا اليومية إلى ما دون الـ10 آلاف في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد سجلت 9877 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجمل الإصابات إلى مليونين و241912 منذ تفشي الفيروس.