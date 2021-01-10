تسجيل 22851 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 22851 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و456 وفاة . وأفادت السلطاتُ الصحية الروسية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.401.954 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 61.837 وفاة .