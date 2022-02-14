وزير الصحة الجزائري يُعلن أن الجزائر تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من كورونا

أعلن وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر على وشك الخروج من الموجة الرابعة والدليل على ذلك انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا وأشار وزير الصحة في اجتماع تقييمي تنسيقي مع مدراء الصحة بالولايات إلى أن الجزائر سجلت ذروة الموجة الرابعة يوم 25 يناير برصد 2525 إصابة بكورونا وصرح بأن عدد الإصابات انخفض واليوم الاثنين تم تسجيل 413 إصابة جديدة بكورونا، غير أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا وأضاف عبد الرحمن بن بوزيد أن الموجة الرابعة انتظرنا أن تكون صعبة غير أن تجنيد كافة الأطقم الطبية وتوفير الأسرة والأدوية ساهم في تخطي هذه الموجة بسلام وأكد الوزير أنه بلاده لا تواجه مشاكل عندما بلغ عدد المرضى في المستشفيات إلى 6 آلاف، موضحا أن العدد انخفض إلى 685 مريض.