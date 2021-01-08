أعطت السلطة العليا للصحة في فرنسا، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية بعد موافقتها سابقا على لقاح "فايزر- بيونتيك".وقالت السلطة العليا للصحة في بيان إن "اللقاح الذي طورته موديرنا ضد كوفيد-19 يمكن استخدامه من قبل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما وحتى من قبل كبار السن، نظرا لفعاليته ولمواصفاته المُرضية بشكل عام". وتأتي موافقة الهيئة الصحية على لقاح "موديرنا" بعد الضوء الأخضر الذي أعطاه الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي لاستخدام هذا اللقاح.

يذكر أن السلطة العليا للصحة سبق وأن وافقت على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" في الـ24 من ديسمبر الماضي قبل أن تبدأ حملة التطعيم رسميا في الـ27 من ديسمبر.