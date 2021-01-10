الصين تسجل 69 إصابة بكورونا

سجّلت الصينُ خلال الـ24 ساعة الماضية 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تسجل أي وفاة. وذكرت اللجنةُ الوطنية للصحة في الصين أنَّ من بين الإصابات المسجلة 48 حالة إصابة بعدوى محلية، و21 إصابة وافدة من الخارج لمسافرين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 87433 حالة، في حين استقر إجمالي الوَفَيَات عند 4634 وفاة.