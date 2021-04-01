تجارب جديدة تؤكد أن لقاح فايزر سيحميك لستة أشهر على الأقل

كشفت آخر التجارب السريرية لفعالية لقاحات فيروس كورونا المستجد، عن "أنباء سعيدة"، تتعلق بمدة فعالية لقاح فايزر-بيونتيك على الشخص الذي تم تطعيمه.

أعراض، لمدة 6 أشهر على الأقل.

وفي حين أن معدل الفعالية الجديد البالغ 91.3 بالمئة أقل من 95 بالمئة المُبلغ عنها خلال تجربة شملت 44 ألفا في نوفمبر، ينتشر عدد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا حول العالم منذ ذلك الحين.

كما أشارت الشركتان إلى أن اللقاح "فعال بشكل كامل" ضد السلالة الجديدة لكورونا، والمنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي كان الباحثون يخشون من أنها تطورت خارج نطاق حماية اللقاحات الحالية.وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، إن بيانات التجربة "تقدم النتائج السريرية الأولى التي تثبت أن لقاحا يمكن أن يوفر الحماية بشكل فعال من السلالات المتحورة المنتشرة حاليا، وهو عامل حاسم للوصول إلى مناعة القطيع والقضاء على هذه الجائحة".