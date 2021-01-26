الصحة السعودية تسجيل 223 حالة مؤكدة بكورونا وتعافي 203

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (223) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366807) حالات، من بينها (2108) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (338) حالة حرجة كما تم تسجيل (203) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (358340) حالة, وبلغ عدد الوفيات (6359) حالة ، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء (46462) فحصاً مخبرياً جديداً.