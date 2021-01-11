العراق يسجل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 603739 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12906, فيما تم تسجيل 2035 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 558777 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 32056, منهم 128 يرقدون في العناية المركزة.