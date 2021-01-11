فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا و1355 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 21 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.