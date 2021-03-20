السعودية تسجل 382 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وسط ارتفاع الحالات النشطة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيلها 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض، وسط استمرار ارتفاع مؤشر الحالات النشطة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 391 إصابة، مقابل 381 الخميس، و391 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 384653 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية على مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.