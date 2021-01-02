فلسطين تسجل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 25 وفاة وتسجيل 1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوَفَيَات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .