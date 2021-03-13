وفيات كورونا بالمكسيك تصل إلى 193851 حالة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة 6743 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و709 وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و157 ألفاً و771 حالة والوفيات إلى 193851.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.