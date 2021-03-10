الكويت تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت اليوم 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 204388, كما سجلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1144 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها, أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 188 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14089 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 988 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 189155 حالة.