الأردن تسجل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 308670 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 290430 حالة شفاء بعد تسجيل 1645 حالة إضافية، كما سُجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4043 حالة.