بريطانيا تسجل 5534 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت الأرقام الحكومية تسجيل بريطانيا 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليصل إجمالي الوفيات إلى 125464.

وسجلت بريطانيا أيضا 5534 إصابة جديدة، هبوطاً من 6609 إصابات أمس الجمعة.

وبلغ عدد من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 23.684 مليون من 23.315 مليون قبل يوم.