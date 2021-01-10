بلجيكا تسجل 1991 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1991 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و46 حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 662694 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 20038 حالة وفاة.