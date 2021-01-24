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ألمانيا تنوي استخدام علاج لكورونا روج له ترامب‎

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العرب اليوم - ألمانيا تنوي استخدام علاج لكورونا روج له ترامب‎

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
برلين - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، أنها ستستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، لصحيفة "بيلد ام تسونتاغ" المحلية، اليوم الأحد، إن بلاده ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم، مؤكدا أن "الحكومة اشترت 200 ألف جرعة بسعر 400 مليون يورو".

وأضاف الوزير أن هذا المزيج من الأجسام المضادة "الأحادية النسيلة" سيُستخدم في المستشفيات الجامعية، الأسبوع المقبل، مشددا على أن ألمانيا هي ”أول دولة في الاتحاد الأوروبي“ تستخدمه في مكافحة الوباء.
وأوضح أن "هذه الأجسام المضادة تعمل مثل التطعيم السلبي..وإعطاء هذه الأجسام المضادة خلال المراحل الأولى من الإصابة قد يساعد المرضى المعرضين لمخاطر عالية على تجنب تطور أكثر خطورة".
ولم يكشف سبان اسم الشركة المصنعة، لكنه أكد أنه العلاج نفسه، الذي تم إعطاؤه في أوائل تشرين الأول/أكتوبر لترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى لفترة وجيزة عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وتلقى ترامب العلاج الذي طوره المختبر الأمريكي ريجينيرون، وهو مزيج من نوعين من الأجسام المضادة المعروفة باسم روجن -كوف 2- حتى قبل أن ترخص له إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في نهاية نوفمبر من العام الماضي.

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ألمانيا تنوي استخدام علاج لكورونا روج له ترامب‎ ألمانيا تنوي استخدام علاج لكورونا روج له ترامب‎



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