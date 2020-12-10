العراق يسجل 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 571253 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12526 , فيما تم تسجيل2121 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 501967 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56760, منهم 218 يرقدون في العناية المركزة.