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مصر تعلن اكتشاف أول حالة "كورونا" على أراضيها

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فيروس "كورونا"
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلن التلفزيون الرسمي المصري عن اكتشاف أول حالة لشخص مصاب بفيروس "كورونا" القاتل، اليوم الجمعة، موضحا أنه شخص أجنبي.

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مصر تعلن اكتشاف أول حالة كورونا على أراضيها مصر تعلن اكتشاف أول حالة كورونا على أراضيها



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