العراق يسجل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 615380 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13010, فيما تم تسجيل 1625 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 584752 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 17618, منهم 155 يرقدون في غرف العناية المركزة.