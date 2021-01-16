الإمارات تسجّل 3,432 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 249,808 حالات.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة، مشيرة إلى شفاء 3,118 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 222,106 حالات.