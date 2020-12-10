فلسطين تسجل 2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 24 وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1953 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.