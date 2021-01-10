كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 25 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68664 إصابة . وأوضحت وكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها , أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 50409 حالة , فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 1125 حالة وفاة