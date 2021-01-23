تونس تمدد الحجر الصحي الجزئي إلى 14 فبراير القادم

قررت الهيئة العليا لمجابهة كورونا في تونس اليوم، تمديد الحجر الصحي الجزئي الذي اعتمدته منذ 18 يناير إلى غاية 14 فبراير المقبل، والعودة الدراسية والجامعية في موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل. كما قررت الهيئة إثر اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التمديد في إجراء حظر التنقل بين المدن، ومواصلة حظر التجوال ليلاً إلى غاية يوم 14 فبراير القادم. وأكدت الهيئة أن الوضع الوبائي في تونس يشهد تدهورًا في ظل الانتشار الكبير للعدوى وارتفاع حصيلة الوفيات، مشيرة إلى أن السلطات التونسية تعهدت بتشديد التدابير من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كوفيد ـ 19.