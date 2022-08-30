الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بجدري القردة

أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية تسجيل أول وفاة في الولايات المتحدة بجدري القردة وبحسب إدارة الصحة المحلية، فإن المتوفى كان من كبار السن من سكان مقاطعة هاريس، ويعاني من ضعف في جهاز المناعة ووفقا لبيان صحفي: "يجري التحقيق في القضية للتحقق من أن جدري القردة هو سبب الوفاة". ويقول مسؤولون بولاية تكساس، إن هذه هي أول حالة من نوعها في الولاية. ويذكر أن حالة الوفاة هذه لشخص مصاب بجدري القردة هي الأولى في الولايات المتحدة.