4 ملايين إصابة و51 ألف حالة وفاة أحدث إحصائيات كورونا بالولايات المتحدة

كشفت شبكة CNN عن أن الولايات المتحدة لديها مستوى صارخ من انتقال فيروس كورونا، حيث أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 4 ملايين حالة إصابة هذا الشهر، وأكثر من 51 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

أضافت CNN أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد يقترب من 400 ألف وهي أعلى بكثير من عدد الوفيات في أي دولة أخرى.

قال الدكتور بيتر هوتيز، عميد المدرسة الوطنية لطب المناطق الحارة في كلية بايلور للطب، ليلة الأحد: "الأرقام مريعة للغاية، وفي كل يوم، يستمر الإبلاغ عن مئات الآلاف من الإصابات الأخرى، أضافت الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف حالة يومية في جميع الأيام هذا الشهر باستثناء 3 أيام، اقترحت دراسة حديثة إن العدد الحقيقي للعدوى قد يكون في الواقع أعلى بعدة مرات مما تم تسجيله، يقدر هوتيز أنه يقترب من مليون إصابة جديدة يوميًا.

وأضاف هوتيز: "هذا مستوى صارخ من انتقال العدوى عبر الولايات المتحدة والناس خائفون ومستاءون"، وهناك قدر هائل من العمل الذي يجب أن يحدث بدءًا من 20 يناير.

وحذر الخبراء، من أنه في الوقت الذي يتم فيه التطعيم، لا تزال البلاد لم تخرج من الغابة، حيث حذر المدير القادم لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأحد من أن هناك "أسابيع مظلمة قادمة".

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي لبرنامج "واجه الأمة": "بحلول منتصف فبراير، نتوقع نصف مليون حالة وفاة في هذا البلد".

وأضاف والينسكي: "ما زلنا لم نر تداعيات ما حدث من السفر في الإجازة، والتجمعات خلال أعياد الميلاد من حيث ارتفاع معدلات دخول المستشفيات والوفيات بعد ذلك".

قد يعني البديل عددًا كبيرًا من الحالات في الربيع

وفي الوقت نفسه، أبلغت العديد من الولايات الأمريكية الآن عن حالات متغير جديد لفيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة.

من المرجح أن يتضاعف عدد حالات هذا البديل كل أسبوع، وفقًا للدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وقال جوتليب، أنه في حين أن متغيرات كورونا ليست بالضرورة أكثر فتكًا، إلا أنها لا تزال قادرة على التسبب في المزيد من الوفيات، كما قال الدكتور أنتوني فاوتشي.

وأضاف أنه ليس أكثر ضراوة، مما يعني أنه لا يجعلك أكثر مرضًا أو أكثر عرضة للوفاة، وكلما زاد عدد الحالات التي تعاني منها، زاد عدد دخولك إلى المستشفى فكلما زاد عدد مرات دخولك إلى المستشفى، زاد عدد الوفيات.