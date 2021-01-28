فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا

أعلنت شركتا "فايزر وبيونتيك" في بيان، اليوم الخميس، أن لقاحهما ضد فيروس كورونا يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد النسختين المتحورتين لفيروس كورونا البريطانية والجنوب إفريقية وقال البيان إن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعدا للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

هذا وتشهد العديد من دول العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي، تخوفا بشأن التأخر في استلام لقاحات شركتي "فايزر" و"أسترازينكا" المضادة لفيروس كورونا، بعد تقليص عدد الجرعات المفروض توريدها وعلى الإثر أعلنت شركة "سانوفي" الفرنسية أنها ستنتج لقاح منافستها "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا من أجل توفير 125 مليون جرعة لقاح للاتحاد الأوروبي.