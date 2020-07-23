وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس
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وزارة العدل الأميريكة تعلن أن الولايات المتحدة تعتقل ثلاثة مواطنين صينيين لقيامهم بتزوير تأشيرات سفر رئيس الوزراء اليوناني يشيد بالجهود المصرية المخلصة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية الرئيس المصري ورئيس وزراء اليوناني يؤكدان التوافق علي اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار الرئيس المصري ورئيس وزراء اليونان يؤكدان في اتصال هاتفي أهمية العمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين الكرملين يعلن أن بوتين يبحث هاتفياً مع ترامب الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة الأسلحة و البرنامج النووي لإيران وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس رئيس منظمة الصحة العالمية يدين اتهامات وزير الخارجية الأميركي ويقول إنها "غير صحيحة" و لا أساس لها طالبان تبدي استعدادها لبدء محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية الشهر المقبل بشرط استكمال تبادل السجناء تأجيل اجتماع مكتب البرلمان التونسي إلى الغد وذلك على خلفية انسحاب الكتلة الديمقراطية من الاجتماع بسبب ما اعتبرته "تحايلا من النهضة" كي لا يتم تحديد الموعد الكويت تعدل موعد حظر التجول الجزئي ليكون من التاسعة مساء حتى الثالثة صباحا
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وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس

لقاح محتمل ضد فيروس كورونا - صورة تعبيرية
موسكو - العرب اليوم

ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الاستخدام الجماعي للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.

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وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس



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