وزير الصحة الروسي يصرح قد نبدأ الاستخدام الجماعي للقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس

ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الاستخدام الجماعي للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس القادم بتطعيم الفئات التي يعتبر أنها في خطر مرتفع.