السعودية تسجل 367 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا مقابل 277 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 7 وفيات ناجمة عن المرض، بينما لامس مؤشر الحالات النشطة نقطة 4 آلاف.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 367 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 385020 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عند مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة، وبلغ هذا العدد 381 في 18 مارس، و391 في 19 مارس، و382 في 20 مارس.