فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860" وقالت إن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.