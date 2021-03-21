الحكومة الفلسطينية تبدأ حملة التلقيح الوطنية

أعلنت الحكومة الفلسطينية بدء حملة التطعيم الوطنية ضدّ فيروس كورونا بتقديم اللقاح أولا لكبار السن والمرضى وباقي العاملين في القطاع الطبي.

فيما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن الحملة متواصلة وستستكمل مع وصول باقي الكميات من اللقاحات.