كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، عن تحذير الاستخبارات الإسرائيلية من تطور طفرة محلية لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" قد نشرت تقريرا تحذر من خلاله بتطور طفرة محلية لفيروس كورونا، وبأن هذه الطفرة قد تنتشر بسرعة كبيرة.وأفادت الصحيفة بأن مركز المعلومات الوطني الخاص بمتابعة فيروس كورونا، التابع للجيش الإسرائيلي، قد نشر تقريرا يحذر من خلاله بأنه فات الآوان لوقف انتشار الطفرة أو السلالة البريطانية الجديدة للفيروس في إسرائيل، والتي تغلغلت بشكل كبير، رغم فرض الإغلاق للمرة الثالثة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جهاز المخابرات العسكرية "أمان" أوصى بالعمل على ضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج حتى إن كانوا تعافوا من كورونا أو تم تطعيمهم، مشيرا إلى أن هناك سلالة طفرات جديدة تظهر في دول مختلفة من العالم، وأصبح التحكم فيها صعبا للغاية.

ومنذ بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في إسرائيل، والتي بدأت في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تلقى نحو 2.5 مليون شخص من أصل 9 ملايين نسمة، الجرعة الأولى من اللقاح، وحصل 900 ألف منهم الجرعة الثانية الضرورية لتأمين مناعة ضد الفيروس، حسبما ذكرت وزارة الصحة، أول أمس الجمعة.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير الجاري، فيما سجلت إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7316 إصابة، من بينها 6 إصابات بالطفرة البريطانية الجديدة للفيروس.

وبذلك بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة 593 ألفا و578، بينهم 4326 وفاة.